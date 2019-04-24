بالصور..توقيف 8 منقبين عن الذهب و3 تجار مخدرات بتمنراست وبشار

أخبار الجزائر
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بالصور..توقيف 8 منقبين عن الذهب و3 تجار مخدرات بتمنراست وبشار
بقلم حكيم ش

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الثلاثاء، قرب بني ونيف، ولاية بشار، 03 تجار مخدرات

كانوا على متن سيارة سياحية محملة بـ52 كغ من الكيف المعالج، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع  الوطني،اليوم الأربعاء.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني،إثر عمليات متفرقة بتمنراست،08 منقبين عن الذهب،وحجزت12 مولدا كهربائيا، 11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن،

بالإضافة إلى مركبة رباعية الدفع وجهاز إتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين حجزت مفرزة مشتركة أخرى 2430 وحدة من مادة التبغ ببسكرة.


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