بالصور.. تونس تستشير الجزائر تحضيرا لإنعقاد القمة العربية

إستلم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من “الحبيب الصيد” المبعوث الخاص للرئيس التونسي قايد السبسي، رسالة خطية للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأُستقبل المستشار السياسي لدى رئيس الجمهورية التونسية، من طرف الرجل الثاني في الدولة، والتي تضمنت الدعوة لحضور القمة العربية المزمع عقدها شهر مارس من السنة القادمة بالعاصمة التونسية.

وأكد مبعوث الرئيس التونسي، أن رسالة الرئيس السبسي إلى الرئيس بوتفليقة “تندرج في إطار التشاور”، بين البلدين تحضيرا لإنعقاد القمة العربية التي ستحتضنها العاصمة التونسية في 31 مارس المقبل.

كما إعتبرالمبعوث التونسي ورئيس الحكومة الأسبق أن التشاور الثنائي بين البلدين هو أمر أساسي، مضيفا أن بلاده تونس تأخذ بأراء وإقتراحات الشقيقة الجزائر.