بالصور.. توهجات غريبة للشمس تمتد لأميال

أظهرت صور إلتقطتها المركبة الشمسية المدارية، توهجات قوية غريبة للشمس، تشبه أشواك القنفذ، تمتد لـ15 ألف ميلا.

وحسب موقع سكاي نيوز، فقد إلتقطت الصور في 26 مارس الماضي. وهو اليوم الذي شهد أقرب إقتراب للمركبة من الشمس، داخل مدار عطارد. حيث بدت في الصور أعمدة وتوهجات شمسية، يعتقد العلماء أنها ستكون مفيدة للغاية للتنبؤ بالطقس والأحوال الجوية في الفضاء. وجميعها عوامل تؤثر في رواد الفضاء والتقنيات ذات الصلة.

وتعليقا على الصور الملتقطة، قالت كارولين هاربر، رئيسة قسم علوم الفضاء في وكالة الفضاء البريطانية: “إنه لمن المثير للغاية رؤية هذه الصور و اللقطات المذهلة. إنها تمثل أقرب ما رأيناه من الشمس”.

وحسبما نقلته أيضا صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. فقد قالت هاربر: “نرى بالفعل بعض البيانات الرائعة التي تقربنا من فهم كيفية مساهمة الأحداث الطبيعية على سطح الشمس في الطقس الفضائي. بما في ذلك التوهجات الشمسية”.

كما أن الهدف الرئيسي من وراء إطلاق المركبة المدارية، هو إستكشاف العلاقة بين الشمس والغلاف الشمسي. بالإضافة كذلك إلى فقاعة الفضاء الكبيرة التي تمتد إلى ما وراء كواكب نظامنا الشمسي. و الذي يكون مشحونا بجسيمات كهربائية. طردتها الشمس لتكوين الرياح الشمسية، علما أن حركة هذه الجسيمات والمجالات المغناطيسية الشمسية المرتبطة بها هي التي تخلق الطقس الفضائي.

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