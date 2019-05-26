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بالصور.. تيزي وزو تحت الحصار قبل مباراة الموسم

الرياضة
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بالصور.. تيزي وزو تحت الحصار قبل مباراة الموسم
بقلم كريم.تيغرمت

حاصر أنصار شبيبة القبائل، اليوم الأحد، ملعب “1 نوفمبر”، أملا في الظفر بتذكرة حظور مواجهة فريقهم، أمام أهلي برج بوعريريج.

وتوافد أنصار شبيبة القبائل، منذ الساعات الأولى إلى ملعب “1 نوفمبر”، لإقتناء التذاكرة، رغم أن المباراة تنطلق على الساعة الـ22:30 ليلا.

وطبعت إدارة شبيبة القبائل، 18 ألف تذكرة، خاصة بهذه المباراة، بسعر 500دج، وبدأت عملية البيع انطلاقا من الساعة الـ10 صباحا.

وأكد أنصار “الكناري” من جديد، عشقهم للفريق، حيث لم يقف الصيام، ولا الأمطار، عائقا أمام تواجدهم بالملعب 12 ساعة قبل انطلاق هذه المباراة، لمساندة أشبال المدرب دوما.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه سهرت اليوم الأحد، انطلاقا من الـ22:30 ليلا، نادي أهلي برج بوعريريج، لحساب الجولة الـ30 والأخيرة من المحترف الأول.


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