بالصور.. ثقب في أنبوب بترولي يتسبب في كارثة بيئية بالوادي

أدى ثقب على مستوى الأنبوب البترولي في أم الطيور بالمكان المسمى “واد اتل” بولاية الوادي، إلى اختلاط الماء بالبترول.

وقال سكان المنطقة ان هذا التسرب يؤثر سلباً على فلاحي المنطقة وأهاليها و مواشيها.

وتم توقف ضخ النفط من الانبوب الرئيسي لاعادة الصيانة كما تم غلق اقرب حنفية التي تبعد 25كلم قطر الانبوب 280، التسرب ناتج على ما بقي من الانبوب.

وأكدت الجهات رسمية للنهار اون لاين ان الثقب ناجم عن فعل احد الخواص الذي يقوم بنهب الاتربة والحصي، حيث ان الورشة كان يقوم صاحبها بنهب التربة والحصى على جنب الانبوب الرئيسي.

وقالت مصادر النهار ان مصالح البلدية راسلت الجهات المختصة على هذا التعدي الى السلطات، والتي فتحت تحقيقات تحت اشراف القائد الجهوي للدرك الوطني بورقلة.

كما ارسلت مؤسسة سونطراك فرقة مختصة في الصيانة لصيانة الانبوب، وتحرك المواطنين ضد النهب واحتجوا اكثر من مرة دون جدوى.