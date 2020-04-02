بالصور.. جامعة القدس الفلسطينية تنتج جهاز تنفس لمواجهة كورونا

أعلن رئيس جامعة القدس، بفلسطين، الدكتور عماد أبو كشك، إنتاج جهاز تنفس اصطناعي طبي متطور محوسب بالكامل في كليتي الطب والهندسة.

وكشف الدكتور في صفحته على فيسبوك، أن الجهاز يمتاز بسرعة التصنيع من مكونات متوافرة محليا، ويوفر أنواعا مختلفة في دعم عملية التنفس في المستشفيات أو نقاط العلاج الميدانية.

وأضاف أبو كشك: “أضع هذا الجهاز من القدس عاصمة فلسطين تحت تصرف رئيس دولة فلسطين، للمساعدة في سد النقص المحلي الحاد بعدد أجهزة التنفس الذي تعاني منه جميع دول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا”.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت إن مهندس الأجهزة الطبية رامي المشني، من بيت لحم، استحدث جهاز تنفس صناعي، لمواجهة الوباء.

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