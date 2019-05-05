بالصور.. جامعة مولود معمري بتيزي وزو تهتز من جديد على حادثة إعتداء

عاشت جامعة مولود معمري في تيزي وزو “حسناوة” زوال اليوم حالة هلع كبيرة بعد حادثة إعتداء كاد يؤدي بحياة أحد الطلبة.

اين طعن بإستعمال السلاح الأبيض من طرف شخص غريب عن المحيط الجامعي.

اذ تعود حيثيات الواقعة الى دخول الضحية بمشاداة كلامية مع هذا الشخص الغريب داخل احدى القاعات بجناح اللغات وانتهت بطعن الطالب بسكين مرتين على مستوى رجليه ويلذ مرتكب الإعتداء بالفرار.

ونقل الضحية على جناع السرعة الى المستشفى الجامعي ندير محمد بتيزي وزو ليتلقى العلاج اللازم مع ابقاءه تحت المراقبة الطبية رغم أنه تعدى مرحلة الخطورة.

ما إستوجب تدخل المصالح الامنية لفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل وجزئيات هذا الاعتداء الذي استنكره الطلبة بقوة خاصة و أنه اصبح يتكرر كثيرا داخل الحرم الجامعي.

اذ سجلت العديد من حالات الاعتداء من طرف أناس غرباء يتسللون للجامعة بدون رقيب و يضايقون الطلبة و الطالبات و هم في حالة اللاوعي و تحت تأثير المخدرات والممنوعات التي أصبحت تباع علنا.

وللإشارة ان توفير الأمن داخل الحرم الجامعي و خارجه كانت من أهم مطالب طلبة جامعة مولود معمري التي كثيرا مارفعوها من خلال اعتصامات واحتجاجات واضرابات، دون ان تؤخذ بعين الاعتبار.

ليبقى الطلبة يزاولون دراستهم بين آلاف المخاطر المحدقة بهم الناتجة عن اللاأمن واللامسؤولية.