بالصور.. جثمان الفنان سعيد بوشلوش يواري الثرى بمقبرة بابا حسن في العاصمة

وري الثرى، بعد ظهر اليوم الاحد جثمان الفنان المنتج والموزع الموسيقي سعيد بشلوش، بمقبرة بابا حسن في العاصمة.

حيث توفي سعيد بشلوش امس السبت بمستشفى بني مسوس بعد ان تدهورت حالته الصحية وكان وضع بشلوش يتطلب عملية جراحية دقيقة جدا تستدعي نقله الي الخارج لكن الاقداء شاءت غير ذلك خاصة مع الظروف الصحية التي يشهدها العالم .

هذا ويذكر ان مراسم دفن بشلوش عرفت حضور افراد من عائلته و اصدقائه من الاسرة الفنية الذين تأثروا بالخبر وهذا بدى واضحا على وجوههم اثناء عملية الدفن خاصة ان جلهم تعاملوا فنيا مع الراحل ليصبحوا بعدها اصدقاء و من بينهم كادير الجابوني، جليل باليرموا، الشاب وحيد و الشاب خلاص وغيرهم من الفنانين.