بالصور.. جثمان حجاوي يصل أرض الوطن وخالدي في الإستقبال

وصل جثمان فقيد كرة القدم الجزائرية، سمير حجاوي، منذ قليل الى أرض الوطن، قادما من العاصمة الفرنسية باريس.

وسينُقل جثمان الفقيد لمسقط رأسه في تلمسان، حيث سيوارى الثرى.

وكان الحارس الأسبق للمنتخب الوطني، قد عانى طويلا مع مرض عضال، ليُنقل للعلاج خارج الجزائر، ولكن الأجل سبقه.

وخلق رحيل حجاوي، حالة من الحزن لدى أنصار الكرة في بلادنا، نظرا للصورة الجميلة التي تركها لدى الجميع.

وكان وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، وسليمة سواكري، وعبد الكريم مدوار حاضرين لإستقبال الجثمان ومُواساة أسرة الفقيد.