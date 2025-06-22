بالصور.. جثمان مناصر مولودية الجزائر يونس أمغوزي يواري الثرى بمقبرة وادي الرمان بالعاصمة

قامت الجماهير الرياضية الجزائرية، عصر اليوم الأحد، بتشييع يونس أمغوزي، مناصر مولودية الجزائر، إلى مثواه الأخير بمقبرة وادي الرمان بالعاصمة.

وشهدت الجنازة حضور أنصار فريق مولودية الجزائر ومحبي الفقيد، الذين ودعوه بدموع وحناجر مكسورة.

كما عرفت مراسم التشييع حضورًا غفيرًا من الجماهير الرياضية، أصدقاء الفقيد، أفراد عائلته، وعدد من مناصري الأندية الأخرى، الذين توحّدوا في لحظة وفاء لتوديع يونس الذي أصبح رمزا للوفاء.

ويعتبر يونس رمز للوفاء و الانتماء، حيث ستبقى المدرجات تتذكره و الذاكرة تحفظ صورته و صوته.

إلى جانب ذلك، تواجد عدد من المنتمين لفريق المولودية على أبرزهم رئيس مجلس الإدارة محمد حكيم حاج رجم و المدرب خالد بن يحيى إلى جانب لاعبين سابقين في الفريق على غرار عبد الرحمان حشود.