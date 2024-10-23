بالصور.. جحنيط يزور تدريبات الوفاق ويحفّز زملاءه

قام قائد وفاق سطيف، أكرم جحنيط، بزيارة زملائه اللاعبين، في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، من أجل تحفيزهم تحسبا لبقية مباريات البطولة.

ونشرت إدارة وفاق سطيف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور جحنيط، خلال حضوره الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

كما التقى قائد الوفاق، بمسؤولي النادي، على غرار المنسق العام للفريق عبد المرمن جابو، أين جمعهما حديث جانبي.

وظهر أكرم جحنيط، بالعكازين، بالنظر لخضوعه مؤخرا لعملية جراحية على مستوى الفخذ بفلندا، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم الجاري في مباراتهم أمام نجم مقرة.