بالصور.. جرار يقتل تلميذ في السنة الثانية إبتدائي بأولاد عمار في تبسة

وقع مساء اليوم، حادث مرور ببلدية أولاد عمار دائرة الجزار في باتنة خلف مقتل طفل تلميذ في الطور الإبتدائي.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالجزار، على إثر حادث تمثل في صدم ودهس طفل صغير من طرف شاحنة جرار طريقي نوع “رونو” ذات مقطورة.

الحادث وقع في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا بالطريق الولائي رقم 35 النقطة الكيلومترية 6+812م ببلدية أولاد عمار دائرة الجزار.

الضحية الطفل يبلغ من العمر 07 سنوات تلميذ في السنة الثانية إبتدائي ينحدر من مشتة القرنيني بلدية عزيل عبد القادر متأثرا بإصاباته البليغة.

الطفل كان مارا أمام الشاحنة عابرا الطريق، تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بريكة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.