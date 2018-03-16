بالصور.. جرحى وإصابات وسط أنصار “أحمر العين” بعد مواجهتهم ضد “الداموس”

صورة لجريح أثناء نقله من الحماية المدنية في لقاء اليوم

تعرض أنصار فريق “منتصر أحمر العين” لإعتداءات خطيرة أمسية اليوم الجمعة من طرف أنصار الفريق المحلي “مولودية الداموس”.

في لقاء الصعود الذي إحتضنه ملعب “الداموس” وإنتهى بفوز المحليين بهدف دون رد سُجل في الدقائق الأخيرة.

وتدخل رجال الحماية المدنية لإسعاف المصابين من أنصار الضيوف في الملعب الذي إحتضن المُباراة.

وتواصلت أحداث العنف لخارج الملعب حيث منع أنصار مولودية الداموس الفريق المحلي من مغادرة المدينة ليتجمع الأخير رفقة أنصاره.

أمام مقر أمن دائرة الداموس الذي وفر لهم الحماية اللازمة، وللتذكير فإن الفريقين ينشطان في القسم الشرفي لولاية تيبازة.