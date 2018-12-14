بالصور.. جريحين في حادثي مرور منفصلين وحريق بسيارة في تبسة

أصيب شخصان في حادثتين مختلفين ، كما سجلت مصالح الحماية المدنية حريق بسيارة بولاية تبسة.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة اليوم لأجل حادث مروري وقع بالطريق الولائي رقم 01 طريق ثليجان.

الحادث تمثل في سيارة سياحية أسفر عن إصابة شخص البالغ 33 سنة تم إسعافه وتحويله إلى بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة.

كما تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات لأجل حادث مروري وقع بالطريق الوطني رقم 10 عين زروق.

الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بعمود إنارة،اسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 44 سنة.

تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الدكتور بوطرفة يوسف بالجرف تبسة.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض من إخماد حريق.

الحريق شب بسيارة سياحية على مستوى الطريق الولائي رقم 01 الطريق الاجتنابي بالماء الأبيض.