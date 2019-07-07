بالصور.. جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بعين الحجر في سعيدة

شهد حي الدالية ببلدية عين الحجر في سعيدة جريمة قتل راح ضحيتها الشاب “موساوي محمد” البالغ من العمر 28 سنة.

بعد أن تم طعنه بخنجر على مستوى القلب من طرف مجهول بعد منوشات كلامية.