بالصور.. جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بعين الحجر في سعيدة

بعد أن تم طعنه بخنجر على مستوى القلب من طرف مجهول بعد منوشات كلامية.
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شهد حي الدالية ببلدية عين الحجر في سعيدة جريمة قتل راح ضحيتها الشاب "موساوي محمد" البالغ من العمر 28 سنة.
بعد أن تم طعنه بخنجر على…
ينتظر ان يتم صبيحة غدا الاثنين تقديم عدد من الاطارات والاعوان العاملين بمختلف المصالح التابعة لمستشفى مجدوب السعيد بالطاهير في جيجل امام وكيل الجمهورية و…
تسبب حريق اندلع مساء أمس بغابة تامولدا منطقة المجامعية ببلدية واد الفضة في الشلف في اتلاف زهاء 24 هكتارا من المساحات الغابية، حسبما علم اليوم…
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