عاجل

بالصور.. جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بعين الحجر في سعيدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور.. جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بعين الحجر في سعيدة
بقلم عمراني محمد

شهد حي الدالية ببلدية عين الحجر في سعيدة جريمة قتل راح ضحيتها  الشاب “موساوي محمد” البالغ من العمر 28 سنة.

بعد أن تم طعنه بخنجر على مستوى القلب من طرف مجهول  بعد منوشات كلامية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com