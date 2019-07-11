بالصور.. جلاب يقف على انطلاق تصدير “الخزف” نحو ليبيا

أعطى وزير التجارة سعيد جلاب، اليوم الخميس، إشارة انطلاق عملية تصدير الخزف نحو ليبيا من ولاية باتنة.

وقام جلاب، رفقة ووالي ولاية باتنة، فريد محمدي، السلطات العسكرية والمدنية، بزيارة وحدة إنتاج الخزف بطريق تازولت “ش.ذ.م.م سيرام ديكور”.

وجاءت عملية تصدير الخزف نحو ليبيا ، بعد عمليات تصدير سابقة للسراميك الجزائري – نوعية أولى- نحو المملكة الهاشمية الأردنية، في انتظار توسيع عملية التصدير نحو دولة موريطانيا الإسلامية، بمعدل 31 حاوية شهريا، في إطار تشجيع الصادرات خارج المحروقات.

كما قام الوزير، والوفد المرافق له بزيارة سوق الجملة للخضر والفواكه المسير من طرف الشركة الأوراسية،

حيث أكّد جلاب، أن عاصمة الأوراس أصبحت قطبا استثماريا رائدا بامتياز في جميع التخصصات، وتُساهم بشكل كبير في دعم وتغطية السوق المحلي والوطني.