بالصور.. جلاب يلتقى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في بيروت

إلتقى وزير التجارة، سعيد جلاب مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري أمس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشكلت سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين الجزائر ولبنان محور المحادثات بين الوزيرين.

اللقاء تم على هامش الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة ببيروت.

الطرفان قد تباحثا خلال هذا اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنتين مصغرتين لاستكمال الاجتماعات الخاصة بترقية هذه العلاقات.

و قدم جلاب بهذه المناسبة عرضا عن مناخ الاستثمار في الجزائر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وحرصه على توفير كل الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات من الأشقاء في العالم العربي .