بالصور.. جلب 04 مولدات لإنتاج الأكسجين من فرنسا على متن طائرة عسكرية

حطت مساء أمس الخميس، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي. على متنها أربعة مولدات لإنتاج الأكسجين. تم إقتناؤها من فرنسا، لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن العملية جاءت لمواصلة عمليات جلب التجهيزات الصحية الضرورية للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا . حيث أن هذه الشحنة، ستليها شحنات أخرى من التجهيزات الصحية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأيام والأسابيع القادمة. وتؤكد التجند الدائم للجيش الوطني الشعبي إلى جانب مؤسسات الدولة للمساهمة في الجهود الوطنية لدعم المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء الفتاك والحد من أثاره الخطيرة