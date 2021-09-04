بالصور .. جلسة تصوير إبنة الحارس الجزائري أوكيدجة

نشرت زوجة الحارس الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة “ستيفاني” صورا لإبنتها ‘ميلا’ على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام والتي ظهر فيها حارس نادي ميتز الفرنسي رفقة إبنه “تيم”.

ويتواجد الحارس الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية تحسبا لمباراة بوركينافاسو يوم الثلاثاء في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

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