بالصور: جلسة شواء تتسبب في حريق غابة تافرنت في سعيدة 

أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية بولاية سعيدة من السيطرة وإخماد حريق نشب في غابة تافرنت صباح اليوم.

وتدخلت ذات المصالح لإخماد حريق غابة تافرنت بجبل كرداد في حدود الساعة 11 و35 دقيقة من صباح اليوم. حيث تمّ تجنيد أرتال من الحماية المدنية وأعوان الغابات مسنودين بأفراد من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني. كما تم تسخير صهاريج وعتاد الأشغال العمومية، الديوان الوطني للتطهير والجزائرية للمياه.

وتسبب الحريق في إتلاف 0.8 هكتار، فيما تمّ إنقاذ باقي الغابة، بالإضافة إلى أن عملية الحراسة مستمرة بحضور الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني ومصالح الغابات، المرابطين في عين المكان إلى غاية نهار هذا السبت لإزالة كل الأخطار.

وحسب المعلومات الاولية الحريق نتج عن مخلّفات جلسة شواء، وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع بتفادي مثل هذه السلوكات بغاباتنا التي تشكّل ثروة الجميع

وفور فور سماع الخبر تنقل والي الولاية أحمد بودوح خبر اندلاع حريق بغابة تافرنت منطقة كرداد حيث تابع ونسق التدخلات، بمكان الحريق . كما قدم الوالي الدعم المعنوي الحضوري للمرابطين، وكانت فرصة لتقديم تهاني العيد، والتشكرات لنجاح مهمة الإطفاء

وجرى فتح تحقيق من طرف الضبطية القضائية المختصة لتحديد الملابسات والأطراف الضالعة وتقديمها للمحاكمة.