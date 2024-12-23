بالصور.. جلسة صلح بين إدارتي مولودية وهران ومولودية البيض

انعقدت اليوم الاثنين، جلسة صلح بين مسؤولي إدارتي فريق مولودية وهران ومولودية البيض. بعد الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعتهما لحساب بطولة الرابطة المحترفة.

وكشفت الصفحة الرسمية لمولودية وهران على فايسبوك، عن عقد جلسة صلح بين أسرة الحمراوة ونظيرتها من مولودية البيض، بحضور السلطات المحلية.

وجاءت هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، بهدف تعزيز قيم الروح الرياضية والتآخي، بين أبناء الوطن الواحد.

كما أبدت إدارة مولودية وهران، أملها في أن تسهم هذه الخطوة في طي صفحة الخلافات، وتخفيف العقوبات.