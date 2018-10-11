بالصور.. جلسة عمل بين اعضاء من مجلس الأمة ووفد من البرلمان الكندي

إستقبلت نوارة سعدية جعفر، نائب رئيس مجلس الأُمّة، اليوم وفدا كنديا عن الجمعيّة البرلمانيّة كندا إفريقيا بالبرلمان الكنديّ.

جلسة العمل سمحت لإحاطة الجانب الكندي علما بالنموذج الإقتصادي الجديد الذي إنتهجته الجزائر المبني على تنويع الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال.

كما سمحت المقابلة بالتّطرّق إلى سبل ترقية التّعاون بين البرلمانين الجزائري و الكندي.

والرقي بها إلى مستوى العلاّقات السّياسيّة و التجاريّة، عن طريق تكثيف الاتّصال، خاصّة عبر تبادل الوفود والزّيارات.

إضافة إلى تفعيل جمعيّة صداقة بين برلمانَيّْ البلدين تكون همزة وصل بين الهيئتين التّشريعيّتين.

الطرفان أبديا إستعدادا لتبادل الخبرات بين البلدين، والعمل على مرافقة العمل على تدعيم المبادلات في المجالين الثقافي والسياحي.

وذكّر الوفد الكندي بالدور الذي تلعبه الجزائر في الدفاع عن حقوق اللاجئين لدى المفوضية الأممية المكلفة بهذا الملف الإنساني.

وبالمجهودات التي تبذلها في مجال حقوق الإنسان و كذا مبادرتها التي تبنتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعيش معا في سلام.

التي تجد منبعها في سياسة السلم و المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

الجلسة حضرها كلّ من، ليلى ابراهيمي، رئيسة لجنة الشّؤون الخارجيّة و التعاون الدولي و الجالية الجزائرية في الخارج.

خليل الزين، رئيس لجنة الشّؤون القانونيّة والإداريّة وحقوق الإنسان و التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

سيد أحمد أوراغي، رئيس لجنة الشّؤون الاقتصاديّة والماليّة، والبروفيسور مسعود زيتوني رئيس مجموعـــة الـــصداقــة البرلمانيــــة الجزائر كندا.

وعبد الحق كازيتاني نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر-كندا.