بالصور.. جمارك تمنراست تحجز كميات معتبرة من المواد المهربة

تمكنت الفرق المتنقلة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك تمنراست من تسجيل عدة عمليات حجز خلال الأسبوع في إطار مكافحة الغش والتهريب بشتى انواعه.

حيث حجزت الفرقة المتنقلة بعين صالح 3500 علبية مرهم من نوع “سكوربيو”3000 وحدة من الحجم الكبيرو 500 وحدة من الحجم الصغير كانت مخبأة بإحكام في وسيلة نقل تجارية.

وحجزت الفرقة المتعددة المهام بعين امقل بالتنسيق مع عناصر من الجيش الوطني الشعبي تمكنت من حجز شاحنة بها 18 كيس من الحجارة وسيارتين رباعية الدفع بها 60 لتر من البنزين ومطرقة ضاغطة ومولد كهربائي.

وحجزت الفرقة المتنقلة تمنراست مقر شاحنتين بهما 40 طن من مواد غذائية عجائن والبسكويت بمجموع 20 طن في كل شاحنة.‎