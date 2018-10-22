بالصور.. جمارك سطيف تحجز 45 قنطارا من النحاس الأحمر 

تمكنت الفرقة المتنقلة على مستوى مفتشية أقسام الجمارك بسطيف، التابعة لإقليم المديرية الجهوية للجمارك سطيف أول أمس السبت، على إثر دورية من حجز كمية معتبرة من النحاس الأحمر.

كنفايات غير حديدية بوزن 45 قنطار داخل أكياس مموهة تحت 25 قنطار من البصل بشاحنة من نوع “سوناكوم” كانت متجهة إلى وجهة مجهولة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تكييف المخالفة على أنها محاولة تصدير بضاعة ممنوعة من التداول والتصدير.

تجدر الإشارة، إلى أنه قدرت البضاعة محل الغش بـ450,000,00دج، كما قدرت قيمة وسيلة النقل ب 1000000,00دج.

كما قدرت قيمة البضاعة التي أخفت الغش بـ 25000,00دج فيما يخص الغرامة المالية المستحقة فقد قدرت بـ 4.750.000,00 دج.