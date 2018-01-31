بالصور… جمارك عنابة تحجز أدوية وحواسيب كانت مهربة من فرنسا الى الجزائر

قامت مصالح الجمارك على مستوى مطار رابح بيطاط بعنابة بحجز 28 علبة من دواء Colpotrophine،و10 زجاجات فيتامينات من نوع B12للحقن،

اضافة الى 5 أجهزة حاسوب مستعملة، كانت بحوزة مسافرين قادمين من مدينة مرسيليا و من مدينة باريس بفرنسا.

و قُدرت قيمة البضاعة بمبلغ 89.000دج.

كما قامت نفس المصالح بحجز 12 وحدة من لواحق مستعملة للاضاءة خاصة بالدراجات النارية

كانت بحوزة مسافر قادم من مدينة مرسيلياعلى متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية في اطار الرحلة رقم AH1150.

قدرت قيمة البضاعة بمبلغ 60.000 دج.

من جانب آخر، قامت مصالح الجمارك بالمطار بحجز كمية من مواد التجميل من أنواع وماركات مختلفة،

اضافة الى 24 علبة من دواء Colpotrophine كانت بحوزة مسافر قادم من مرسيليا

على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في اطر الرحلة رقم AH1150. و قد قدرت قيمة

البضاعة ب 113.100 دج.