بالصور.. جمارك ميناء عنابة تحجز أزيد من 118 الف وحدة من معدات التركيب الصحي والغاز

تمكنت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة، أثناء إتمام إجراءات الفحص المادي لثمانية حاويات محل تصريح بالإستيراد لخردوات quincaillerie من حجز أزيد من 118 ألف وحدة من معدات التركيب الصحي والغاز.

تمثلت في أكثر من 93 ألف وحدة مخفض ضغط غاز، أكثر من 13 وحدة قياس و12 ألف حنفية غاز وذلك بعد اكتشاف 1410 طرد غير مصرح به.

وهذا كون أن بضائع خاضعة لتراخيص واجراءات خاصة و تعد خطر على صحة المواطنين و تستورد حسب إجراءات خاصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات و المعايير

حيث تم إعداد ملف منازعة و تسليم البضاعة الى قابض الجمارك المختص إقليميا باعتبار ان المستورد لا يحوز على هذه التراخيص فقد تعمد عدم التصريح بها و تمويهها ضمن بقية البضائع.