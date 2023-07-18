بالصور.. جمال مناد مديرا فنيا لشبيبة القبائل

عينت إدارة شبيبة القبائل اللاعب السابق في الفريق جمال مناد مديرا فنيا، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للفريق القبائلي.

ورحّبت إدارة الرئيس عاشور شلول بطريقتها الخاصة عندما قالت عبر لاصفحة الرسمية “جمال مناد، أحد صناع تاريخ شبيبة القبائل الكبير، لقد تم تعيينه مديرا فنيا”.

وكانت إدارة الفريق القبائلي، قد استقدمت عدد من اللاعبين، أبرزهم الحارس رحماني،

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti