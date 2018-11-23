بالصور.. جماهير “البوكا” تصنع الحدث قبل إياب نهائي “الغضب” !

صنعت جماهير “بوكا جونيورز” الأرجنتيني الحدث في الوسط الرياضي العالمي، أين اكتظ ملعب “البومبونيرا”عن آخره في الحصة التدريبية للفريق.

وكانت جماهير “البوكا” قد انتظرت طويلا من أجل دخول الملعب لتحفيز رفقاء “تيفيز” من أجل العودة بالتاج القاري من ملعب الغريم التقليدي “ريفر بلايت”.

فنادي “بوكا جونيورز” تعادل بنتيجة هدفين في كل شبكة في مباراة الذهاب في نهائي كأس “ليبرتادوريس” على ملعبه وأمام جماهيره.

غير أن هذه النتيجة لم تكن عائقا أمام الجماهير من أجل مساندة الفريق حتى آخر لحظة وهو ما جعل الجميع يشيد بهذه الالتفاتة.

يذكر أن مباراة الإياب ستجرى على ملعب “المونيمونتال” الخاص بـ “ريفر بلايت” يوم غد السبت.