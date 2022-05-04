بالصور.. جماهير الخضر تحتج أمم مقر الفيفا لانصاف المنتخب الوطني

نظمت جماهير المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الفيفا بسويسرا، للمطالبة بإنصاف الخضر في قضيتهم ضد الحكم غاسما.

واحتشدت أعداد غفيرة من الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا، أمام مقر الفيفا، قادمين من مختلف الدولة الأوروبية.

كما حمل أنصار المنتخب الوطني، لافتات تندد بالظلم التحكيمي، وتطالب الفيفا، بإنصاف الخضر، ضد الحكم الغامبي باكاري غاسما.

يذكر أن ملف التظلم الذي قدمته الفاف ضد الحكم غاسما، لم يتم الفصل فيه بعد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.