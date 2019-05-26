بالصور.. جماهير “الدراغاو” تُودّع “براهيمي” ولكن.. !

الرياضة
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بالصور.. جماهير “الدراغاو” تُودّع “براهيمي” ولكن.. !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “أجوغو” البرتغالية، أن جماهير “بورتو” قامت بتوديع النجم الجزائري “ياسين براهيمي” الذي شارك أمس السبت في آخر مباراة له مع الفريق.

حيث انهزم نادي “بورتو” في نهائي كأس البرتغال أمام الغريم التقليدي “سبورتينغ لشبونة”.

وذهب “ياسين” لتحية الجماهير، التي طرحت عليه العديد من الاستفسارات خاصة بعد خسارة اللقب والخروج من دون أي تتويج.

في حين قام البعض الآخر بتبادل التحية مع “براهيمي” وقاموا بتوديعه بأفضل طريقة ممكنة.

يذكر أن النجم الجزائري رفض تجديد عقده مع “بورتو” الذي ينتهي شهر جوان المقبل، حيث قرر المغادرة وخوض تجربة جديدة.


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