بالصور.. جماهير ريال مدريد تدعم المغرب وتتجاهل الجزائر !!

قامت جماهير ريال مدريد الإسباني بالتنسيق مع رابطة مُشجعي الملكي بالمغرب سهرة السبت بتيفو رائع بمدرجات ملعب “سانتياغو بيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وذلك قبل بداية المواجهة التي جمعت الفريق الملكي بالضيف فالنسيا في الجولة ال14 من الدوري الإسباني وإنتهت بتفوق زملاء راموس بهدفين دون رد.

ورفعت جماهير الميرينغي تيفو عملاق يحمل العلم المغربي بجانب العلم الإسباني إضافة إلى يدين يتصافحان ماجعل البعض يقرأ ذلك بأنها رسالة لتنظيم مونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا.

ويُذكر أن وسائل الإعلام الإسبانية أكدت في الأسابيع الماضية إمكانية تقديم ملف إستضافة مونديال 2030 مناصفة مع المغرب والبرتغال مُتجاهلة الجزائر التي تسعى لإستضافة المحفل العالمي مناصفة مع تونس والمغرب.