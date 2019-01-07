بالصور.. جمعية “التاج” الصحية تسخر أخصائين لتقديم فحوصات للبدو الرحل بالوادي

قامت جمعية تاح الصحية بالقافلة الطبية الثانية لهذا الموسم، والتي جابت خلالها المناطق الشريط الحدودي الجنوبية الشرقية لصحراء منطقة دوار الماء .

746 كلم منها 217 فقط، معبدة هي المسافة التي قطعها فريق القافلة متحدين كثبان الرمال الوعرة باحثين بين أطرافها المترامية عن تلك العائلات التي أنهكها البرد والجوع والمرض.

أطفال يرتدون ملابس الصيف في عز الشتاء بمناطق بئر لزغم، والتوام،ولحميدي، ورومان، القطاطية، وتم حصر 4 حالات تستدعي 3 منها تستدعي التدخل الجراحي للعين،والتي ستتم عمليات آخر هذا الاسبوع وحالة واحدةتستدعي المتابعة في المستشفى .

كما تم توزيع مواد غذائية وألبسة و أغطية و خيام للمبيت، وتطوع فرق من الأطباء وأصحاب السيارات رباعية الدفع الذين تكبدو الكثير من المصاعب ولكل الطاقم اللوجيستي على كل ما بذلوه.