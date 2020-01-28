بالصور.. جمعية “راديوز” تكرم فقيد الصحافة الجزائرية أحمد بن نعوم

بادرت اليوم جمعية “راديوز” في وهران بتكريم فقيد الصحافة الجزائرية المدير العام لمجمع “الرأي العام ” أحمد بن نعوم.

التكريم جاء بحضور قدماء لاعبي المنتخب الوطني ومولودية المحلية، وبعض رفقاء المرحوم وبحضور ثلاثة من أبنائه وهم هشام وزكريا وعصام، وبالمناسبة، تمت قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس جمعية راديوز قادة شافي، ذكّر الحاضرين بقيمة الفقيد الذي أفنى حياته في خدمة الجزائر، سواء عندما كان في جهاز المخابرات، أو عندما أسس مجمع “الرأي العام”.

وأشار قادة شافي إلى أن الفقيد أحمد بن نعوم “موسى”، لم يقبل على الاطلاق أن يدلي بأي تصريح لعشرات القنوات والصحف الأجنبية، عندما كان في منفاه بفرنسا، لأنه كان يؤمن بأن خلافه كان مع أشخاص بعينهم ولم يكن مع الدولة الجزائرية، ولذلك يشهد له الجميع بوطنيته التي لا تقبل المساومة، وحبه الكبير للجزائر.

وأضاف قادة شافي بأن هذا التكريم الرمزي لا يوفي المرحوم حقه، ولذلك سيسعى مستقبلا لتنظيم تكريم في المستوى يليق بهذا الرجل الذي بالإضافة إلى نجاحه في قطاع الاعلام، كان دائما يهب لمُساعدة الآخرين، ووقف إلى جانب فريق مولودية وهران، والعديد من الجمعيات الرياضية والخيرية، كما أنه كان من الأوائل الذين دعموا جمعية راديوز، عندما كانت في بداية نشأتها.