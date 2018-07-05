بالصور.. جمعية “كافل اليتيم” بالبليدة تزف 150 شابا

زفت اليوم الخميس جمعية “كافل اليتيم” الخيرية لولاية البليدة 150 شابا خلال حفل جماهيري كبير احتضنه ملعب “الشهيد حمود دايدي”.

وهذا بحضور 3000 مدعو من عائلات العرسان وأصدقائهم وكذا السلطات المحلية في إطار مشروع “غراسة” في طبعته الـ14.

في حدود الساعة السابعة والنصف مساءً، انطلق موكب العرسان من نادي الفروسية ضم سيارات فاخرة مزينة بمختلف أنواع الورود.

تطوع بها محسنون أبوا إلا أنّ يساهموا أيضا في رسم البسمة على وجوههم في ليلة العمر.

ليصل بعدما جاب الشوارع الرئيسية للمدينة كشارع مصطفى بن بولعيد مرورا بشارع العربي التبسي ملعب الشهيد حمود دايدي.

على طلقات البارود و زغاريد أمهات يحتفلن بزفاف أبنائهن استقبل العرسان من طرف عائلاتهم وأصدقائهم وكذا جمع كبير من الحضور.