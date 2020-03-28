بالصور.. جمعية محلية توزع 260 وجبة يوميا في ميلة

أخبار الجزائر
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بالصور.. جمعية محلية توزع 260 وجبة يوميا في ميلة
بقلم سفيان بوعون

وهب مجموعة من اعضاء مكتب الجمعية الوطنية لفنون الطهي والتنشيط السياحي على مستوى ولاية ميلة من خلال بلدية تاجنانت في عملية شبابية تطوعية متميزة.

أين لجأ مجموعة من الطباخين إلى تفعيل التضامن من خلال الدخول على خط العمل اليومي في تقديم المساعدات والوجبات يوميا.

وهذا لفائدة القائمين على مختلف العمليات المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا.

حيث قام الشباب انفسهم بتوفير يوميا 260 وجبة بين الغداء والعشاء غير أن الجمعية يقول رئيسها عادل منور وهو ايضا يشتغل طباخا.

ويشارك شخصيا في إعداد الوجبات اليومية المتعلقة بمختلف الاسلاك والحماية المدنية والاطباء.

قال رئيس المكتب الولائي انه يناشد المساعدة لضمان الوجبات باستمرار ومواصلة تآزر الجزائريين للحفاظ على الصحة العمومية والفردية.


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