بالصور.. جمع 550 طن من النفايات خلال حملة النظافة في البليدة

تم اليوم الجمعة رفع 550 طن من النفايات بمختلف أنواعها خلال حملة النظافة التي شهدتها مختلف بلديات ولاية البليدة.

وأوضحت مصالح الولاية ان حملة النظافة “متيجة نظافة” بالتنسيق مع مصالح البلديات اسفرت عن رفع 550 طنا من النفايات.

وتم نقل أطنان النفايات المرفوعة الى مراكز الردم التقني المتواجدة عبر إقليم الولاية.

وتم تسخير لهذه العملية 3500 عون وعدد كبير من الآليات والشاحنات المخصصة لهذا الغرض.

كما تم التركيز في بداية العملية التي انطلقت على السادسة صباحا على النقاط السوداء في الولاية والتي تحتاج كثيرا الى تنظيفها.

الحملة ستدوم الى غاية 6 جويلية المقبل، ودعت مصالح الولاية الى المساهمة في الحملة على مستوى الاحياء والبلديات.

هذه الحملة نظمت تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية المتضمنة تنظيم حملة وطنية لنظافة المحيط على مستوى كامل بلديات الوطن.

وشملت هذه العملية تنظيف المساحات العمومية والأحياء و الشوارع الرئيسية والطرق وحوافها والوديان وحوافها ومجاري المياه وغيرها من الأماكن.