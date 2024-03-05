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الرياضة

بالصور.. جمهور الهلال السعودي يبدع في رسم “تيفو” عالمي

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. جمهور الهلال السعودي يبدع في رسم “تيفو” عالمي
الهلال السعودي
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نجح  أنصار الهلال السعودي في تشكيل “تيفو” عالمي خلال مواجهة إتحاد جدة في ربع نهائي كأس أسيا.

وصنعت جماهير الهلال الاستثناء في مباراة اليوم الثلاثاء، بملعب “المملكة أرينا” وسط دهشة و حيرة الحضور، حيث تمكنوا ن صناعة الحدث على الطريقة الأوروبية وخاصة التي كان يمتاز بها الجمهور الإيطالي.

ويتفوق الهلال السعودي السعودي بهدفين نظيفين من إمضاء كل من ميتروفيتش وسالم الدوسري، في انتظار النتيجة النهائية التي سيعلن عنها الحكم الرئيسي شون إيفانز.

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