بالصور.. جمهور مولودية الجزائر يبدع بـ “تيفو” ورسالة قوية

أبدع جمهور مولودية الجزائر كالعادة في مدرجات ملعب 5 جويلية الأومبي بالقيام بـ “تفو” عالمي خلال مباراتهم أمام نادي بارادو.

وصنع جمهور مولودية الجزائر صورا رائعا وأجواء خيالية خلال الدقائق الأولى من المباراة أمام النادي القوي و الوصيف نادي بارادو، وهو الذي حضر بقوة في المدرجات بالملعب “الجوهرة”.

وقام الجمهور العاصمي بنشر صورة لإحدى الملاكمين وهو يقوم بلفت ذراعه بإحدى الأقمشة وهو ملموم بالدماء.

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