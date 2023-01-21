بالصور .. جمهور نيلسون مانديلا يرد الاعتبار للأسطورة ماجر

قام الجمهور الكبير الذي حضر إلى ملعب نيسلون مانديلا برد الاعتبار للأسطورة الجزائرية رابح ماجر بطريقته الخاصة

و هتف جمهور نيلسون مانديلا بإسم رابح ماجر، كما رفع عدد من الصور الضخمة و المتنوعة للنجم الجزائري سابقا، لما كان في أوج عطائه و هو بقميص النادي البرتغالي بورتو،

وكان ماجر قد تلقى تصفيرات كثيرة في كباراة المنتخب المحلي أمام اثيوبيا، عند التقاط صور له عبر الشاشة العملاقة للملعب، الأمر الذي اثار سخط الجزائريين.

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