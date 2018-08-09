بالصور.. جنازة شعبيّة للشاب زبير بالوادي ووقفة احتجاجية تضامنا مع العائلة

قام سكان ولاية الوادي صباح اليوم الخميس وقفة تضامنية شعبية أمام الولاية المنتدبة المغير تنديدا بجريمة عيسى زوبير.

وحسب مصادر النهار، توافد آلاف من سكان الوادي من كلّ جهة للوقفة الإحتجاجية والتضامنية الشعبية.

التي قاموا بها أمام الولاية المنتدبة المغير تنديدا بقتل ابنهم عيسى زوبير صاحب 36 سنة في شاطئ أوقاس بولاية بجاية.

بعد أن رفض دفع 200 دج مقابل باركينغ غير شرعي.

وبعدها تنقل الحضور بآلاف في مسيرة التضامن إلى منزل العزاء لحضور الجنازة دعمهم للعائلة .

مطالبين بتطبيق القصاص على قاتلي المرحوم عيسى زبير.