بالصور.. جنازة مهيبة لوداع الفنانة القديرة سهير البابلي

وُري جثمان الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي، الثرى، ظهر اليوم الإثنين، في جنازة مهيبة وسط حضور عدد من الفنانين.

وانهارت نيفين الباقوري، إبنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، بينما حاول المشيعون تهدئتها قبل بدء صلاة الجنازة.

ولف علم مصر نعش البابلي، وقبل بدء صلاة الجنازة، وضع المشيعون ورودا على جثمانها.

وشارك في الجنازة، كل من نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وخالد النبوي ووفاء عامر وأحمد بدير وجومانا مراد.

كما حضر مراسم الجنازة كل من ياسمين الخيام وأحمد سلامة ودنيا سمير غانم وحلا شيحة، رفقة زوجها الداعية معز مسعود، الذي أمّ المصليين. كما شارك في الجنازة الإعلامي رامي رضوان.

وتوفيت سهير البابلي، امس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لها.

وحسب ذات المصدر، فإن الفنانة فاقت من غيبوبتها قبل دقائق من الوفاة ونطقت الشهادة 3 مرات، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضاف ذات المصدر، إن حالة سهير البابلي كانت حرجة منذ دخولها العناية المركزة. ولكنها بنفس الوقت كانت مستقرة، ولم تشهد أي تدهور.

وفوجيء الجميع بالفنانة وهي تفتح عينيها، ورددت الشهادة بصوت مسموع 3 مرات متتالية، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة بهدوء.

واشتهرت البابلي بعدد من الأدوار الكوميدية في المسرح والتلفزيون المصري.

وتميزت الفنانة في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي، ولها رصيد هائل من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية والمسرحية.

ومن أشهر أعمال الفنانة الراحلة، دور “بكيزة الدرمللي”، في مسلسل “بكيزة وزغلول”، الذي أُنتج عام 1987.

كما تألقت البابلي على خشبة المسرح، بمسرحيتين تعدان من بين الأهم في تاريخ المسرح العربي، هما “مدرسة المشاغبين” و”ريا وسكينة”.

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