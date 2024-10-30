بالصور.. جندوبي ممثلا لـ”الفاف” في ندوة “الكاف” بمصر

يشارك الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، في ندوة مسؤولي السلامة والأمن، التي تنظمها “الكاف”، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت “الفاف” بياناً، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، كشفت من خلاله عن مشاركة الأمين العام المساعد حليم جندوبي، في هذه الندوة، كممثل لـ”الفاف”.

ويشارك حليم جندوبي، في هذا الحدث الكبير، إلى جانب 54 مسؤولا وطنيا للأمن والسلامة، يمثلون الدول الإفريقية.

ويشرف على هذه الندوة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الملاعب الآمنة عبر القارة، الدكتور كريستيان ايميروا، رئيس قسم السلامة والأمن لـ”الكاف”.

يذكر أن الندوة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بالعاصمة المصرية القاهرة، تجري في الفترة ما بين 29 إلى 31 أكتوبر.