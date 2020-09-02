بالصور.. جهيد موس يستلم مهامه واليا لولاية المدية

تمت مساء اليوم مراسيم تسليم واستلام المهام جهيد موس الذي عين واليا لولاية المدية خلفا لعباس بداوي المحول لولاية تيسمسيلت.

المراسيم حضرها رئيس المجلس الشعبي الولائي والمندوب الولائي لوسيط الجمهورية الى جانب رئيس الهيئة الولائية لمراقبة الانتخابات واطارات الولاية من معينين ومنتخبين.

استغل من خلالها جهيد موس والي الولاية الفرصة لتقديم الشكر والتقدير رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه.

وأكد الوالي الجديد اتمام مسيرة الانجازالتي بدأها عباس بداوي وفقا للامكانات المتاحة، من خلال بناء استراتيجية استشرافية باشراك الجميع في اطار العمل الجماعي لتحقيق الاهداف المنشودة ودفع عجلة التنمية بالولاية.

ودعى الجميع للانخراط بافكارهم ومقترحاتهم وارائهم وتطلعاتهم لرسم خريطة عمل للمضي قدما نحو مستقبل افضل للولاية، ليبقى الأهم خدمة الوطن والمواطن وتغليب المصلحة العامة.

وبارك عباس بداوي والي ولاية تيسمسيلت لوالي ولاية المدية شرف الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية متمنيا له التوفيق والسداد في اداء مهامه النبيلة.

مجددا امتنانه لكل من اعطى دعما صادقا كلل الجهود لاصلاح الوضع بالولاية وتحسين ظروف المعيشة ورفع الغبن عن الاهالي خصوصا في مناطق الظل.

ودعى بداوي الجميع الى تقديم الدعم والمساندة للوالي الجديد، كما جدد شكره لرئيس الجمهورية لمنحه شرف الثقة لاكمال مسيرة الانجاز بولاية تيسمسيلت قادما اليها من ولاية تملك ثقلا تاريخيا وارثا حضاريا.