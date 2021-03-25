بالصور.. جولة خفيفة للاعبي الخضر بمحيط الفندق
قاد الناخب الوطني، جمال بلماضي، لاعبيه للقيام بجولة خفيفة بمحيط الفندق بالعاصمة الزامبية لوزاكا قبل مواجهة المنتخب المحلي المنتظرة سهرة اليوم.
وخرج أشبال المنتخب الوطني في جولة خفيفة قبل تناول وجبة الغذاء، والقيام بقيلولة قصيرة من أجل الاسترجاع قبل مواجهة اليوم أمام منتخب زامبيا.
ويواجه المنتخب الوطني أمسية اليوم الخميس نظيره الزامبي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.
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