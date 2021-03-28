بالصور.. جولة خفيفة للخضر في سيدي موسى
قامت عناصر المنتخب الوطني، صبيحة اليوم الأحد، بجولة خفيفة داخل المركز التقني للتحضيرات بسيدي موسى.
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