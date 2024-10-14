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الرياضة

بالصور.. جولة وتمارين استرخائية للاعبي الخضر قبل لقاء الطوغو

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. جولة وتمارين استرخائية للاعبي الخضر قبل لقاء الطوغو
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خرج لاعبو “الخضر” منتصف نهار اليوم الاثنين، في جولة استرخائية بمقر إقامتهم بالعاصمة الطوغولية “لومي” قبل ساعات عن مواجهتهم للمنتخب المحلي.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره الطوغولي، بملعب “كيغي” بالعاصمة “لومي” بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر (الساعة 16:00) بالتوقيت المحلي. برسم الجولة الـ 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومثلما جرت عليه العادة، برمج الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، جولة للاعبين بمقر اقامتهم. حسبما أكدته “الفاف” في حسابها على “فيسبوك”.

كما أوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في منشورها. بأن رفقاء القائد رياض محرز، استفادوا من تمارين استرخائية تحت اشراف المحضر البدني للخضر.

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