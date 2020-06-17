بالصور.. جونسون يتعرض لحادث سير أمام البرلمان البريطاني

تعرض رئيس الوزارء في بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، لحادث سير أمام مبنى البرلمان في لندن.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن متحدث باسم المكتب الإعلامي لجونسون قوله: “رئيس الوزراء كان داخل السيارة، ولا توجد أي إصابات بالحادث”.

ومن جهتها، نقلت وكالة “رويترز”، عن شهود عيان، أن سيارة جونسون كانت خارجة من منطقة البرلمان عندما اصطدمت بها عربة تابعة لقوات الأمن.

ونجم هذا الحادث، عن توجه شخص شارك في مظاهرة كردية قرب البرلمان إلى الطريق نحو سيارة جونسون، ما دفعها إلى التوقف فورا لتصطدم بها عربة لقوات الأمن كانت تسير خلفها.

وتعرضت سيارة جونسون، لأضرار خفيفة، بينما تم فتح تحقيق في هذا الحادث.