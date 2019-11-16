بالصور.. حادثي مرور بتبسة يخلفان 5 جرحى

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة مساء اليوم، حادثين منفصليين خلفا إصابة 5 اشخاص بجروح متفاوتة.

حيث تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض من اخماد حريق، شب بسيارة سياحية مزودة بقارورة سير غاز.

وتم اخماد الحريق ولم يتم تسجيل اي اصابات بشرية، ماعدا خسائر مادية بالسيارة.

كما تدخلت وحدة القطاع ببكارية لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 طريق بذات البلدية.

الحادث تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة خمسة اشخاص اعمارهم تتراوح بين 3 سنوات و54 سنة.

وتم اسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بوقرة بولعراس ببكارية.