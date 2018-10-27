بالصور.. حادثي مرور يخلفان 3 جرحى بولاية تبسة

خلف حادثي مرور منفصلين بولاية تبسة 3 جرحى تدخلت على اثرهما مصالح الحماية المدنية لاسعاف الجرحى الى المستشفى.

الحادث الاول وقع على الساعة 09سا:10د على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بلدية الحمامات.

تمثل في انحراف سيارة سياحية أسفر الحادث عن إصابة امرأة تبلغ من العمر حوالي 26 سنة.

وتدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات حيث تم اسعافها وتحويلها إلى استعجالات الحمامات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة على الساعة 17سا: 5د لأجل حادث مروري وقع على مستوى المكان المسمى طريق الضلعة.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية، أسفر الحادث عن إصابة شخصين اعمارهما 44 و56 سنة.

تم اسعافهما وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة.