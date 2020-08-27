بالصور.. حادث مرور خطير ببومرداس يغلق الطريق السيار

أخبار الجزائر
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بالصور.. حادث مرور خطير ببومرداس يغلق الطريق السيار
بقلم خالد شودار

وقع حادث مرور خطير صباح اليوم الخميس بخميس الخشنة ولاية بومرداس تسبب في غلق الطريق السيار شرق غرب.

كما تسبب الحادث في غلق الطريق الوطني رقم خمسة على مستوى بادية بودواو.

من جهته قال نصر الدين بغداد المكلف بالاعلام بالجزائرية للطرق السريعة، أن الحادث نجم عن انقلاب شاحنة لنقل الحديد والمواد الصلبة، مما أدى الى احتراق المقطورة، مشيرا إلى عدم تسجيل وفيات  في الحادث.

وكشف ذات المتحدث، ان مصالح الحماية المدنية تدخلت في ساعة مبكرة لإطفاء الحريق، كما تدخلت المصالح للامنية للمساعدة على فتح الطريق أمام المواطنين.


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